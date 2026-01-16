رئيس الجمهورية يعزي سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) بوفاة شقيقه

قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، التعازي الى المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني بوفاة شقيقه السيد هادي الحسيني السيستاني، حيث ذكر رئيس الجمهور في بيان، "بأسف بالغ وحزن كبير تلقينا نبأ رحيل السيد هادي الحسيني السيستاني (قدس سره) إلى بارئه الأعلى بنفس راضية مرضية مطمئنة".

وأضاف: "لقد كرس الراحل الكبير جل حياته في خدمة الدين والعلم، فتلقى الدرس على جهابذة العلم من المراجع العظام، ومن علمه الثر نهل كبار الأعلام من أصحاب الفضل، فترك بصمة علمية راسخة في الأوساط الدينية والعلمية والحوزوية، وبهذا المصاب الجلل نبتهل إلى الباري عز وجل أن يلهم سماحتكم وأهل بيته الكرام الصبر والسلوان، ويجعل مأواه الجنة".