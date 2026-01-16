وفاة سماحة آية الله السيد هادي السيستاني

"إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفي في مدينة قم المقدسة، اليوم الجمعة، العلامة السيد هادي الحسيني السيستاني، شقيق المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، بعد معاناة مع المرض.

حيث توفي الفقيد السيد هادي السيستاني في مدينة قم المقدسة بعد صراع مع المرض، وبرحيله فقدت الحوزة العلمية واحداً من وجوهها البارزة المشهود لهم بالعلم والتقوى.

ويعد الراحل من الشخصيات العلمية المعروفة في الحوزة العلمية، وهو الشقيق الأصغر للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد مراسيم التشييع والدفن في وقت لاحق.