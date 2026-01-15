الشيخ همام حمودي و رئيس الجمهورية يؤكدان ضرورة تكامل ادوار السلطات وتعميق التعاون بين القوى السياسية

استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، في مكتبه اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وذكر مكتب الشيخ حمودي في بيان :" ان اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحتين الوطنية والدولية، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

كما ناقش الجانبان آفاق تعزيز الاستقرار السياسي، واهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وفق الاطر القانونية، بما يشمل اختيار رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، واستكمال تشكيل حكومة اقليم كردستان، بما يعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويكرس المسار الديمقراطي .

واكد الطرفان ضرورة تكامل ادوار السلطات ، وتعميق التعاون بين القوى السياسية، بما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويدعم الجهود الرامية الى ترسيخ الاستقرار .