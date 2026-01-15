جهاز المخابرات الوطني يحرر عراقياً مختطفاً في ايران

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الخميس، ( 15 كانون الثاني 2026 )، تمكنه من تحرير مواطن عراقي مختطف في إيران بعملية نوعية خارج الحدود.

وذكر بيان للجهاز أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكّن جهاز المخابرات الوطني وبعملية نوعية خارجية من تحرير المواطن العراقي (حسين طه ياسين) الذي تعرّض للاختطاف من قبل عصابة إجرامية في إيران".

وأضاف البيان أن "العصابة حاولت إبتزاز ذوي المختطف ومطالبتهم بالفدية مقابل إطلاق سراحه"، مشيراً إلى أنه "بعد التنسيق مع السلطات الأمنية في إيران وبذل جهود استثنائية حثيثة وعمليات تعقب وملاحقة ميدانية، تم تحديد مكان الإحتجاز ومداهمته".

وتابع أن "العملية أسفرت عن تحرير المختطف بنجاح وإلقاء القبض على عدد من الخاطفين".