الاتحاد الوطني يحسم موقفه: أوميدي خيارنا الوحيد لرئاسة الجمهورية

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي، اليوم الخميس، أن الحزب يدعم مرشحه الوحيد نزار أوميدي لمنصب رئاسة الجمهورية، ولا تربطه أي علاقة ببقية الأسماء التي أعلنها مجلس النواب كمنافسين على المنصب.

وقال الهركي في تصريح ل /المعلومة/، إن "الأسماء التي أعلنها مجلس النواب كمنافسين على رئاسة الجمهورية لن تحظى بأي دعم من الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ يقتصر دعم الحزب على مرشحه الوحيد نزار أوميدي”.

وأضاف أن "الاجتماع المرتقب بين الحزبين الكرديين ما زال قائماً خلال الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد دقيق لعقده، مع التأكيد على حرص قيادتي الحزبين على حسم ملف رئاسة الجمهورية ضمن المدة الدستورية دون تجاوزها".

يذكر أن الحزبين الكرديين عقدا الأسبوع الماضي اجتماعاً مشتركاً وصف بالإيجابي، تم خلاله وضع خارطة طريق لحسم ملفي تشكيل حكومة إقليم كردستان ومرشح رئاسة الجمهورية.