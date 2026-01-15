تشكيل لجنة تحقيق فورية بعد العثور على جثة شاب في ساحة الصدرين بالنجف

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 )، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في حادثة أثارت الرأي العام في محافظة النجف الأشرف.

وقال المصدر إنه "بعد العثور على جثة شاب ملقاة في ساحة الصدرين وسط النجف الأشرف، جرى الإيعاز بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيله".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الجثة تعود لشاب من مواليد 2001 يسكن ناحية الحيدرية، وقد تبيّن تعرضه إلى طعنات متفرقة في أنحاء جسده أدّت إلى مقتله".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية تواصلت مع ذوي الضحية، فيما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية".

وأوضح أن "دوافع الجريمة وحيثياتها ما تزال غير معروفة حتى الآن، ولا يمكن الجزم بأسبابها في هذه المرحلة، إلا أن التحقيقات مستمرة وبوتيرة عالية للوصول إلى الجناة وكشف خلفيات الحادث بالكامل".