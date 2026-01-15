قيادة شرطة صلاح الدين تنفي أنباء إقتحام دائرة غرفة التجارة بالمحافظة

نفت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 )، انباء قيام قوة مسلحة باقتحام دائرة غرفة التجارة في المحافظة

وقالت القيادة في بيان إن "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أنباءً تفيد بقيام قوة مسلحة باقتحام دائرة غرفة تجارة صلاح الدين، وفي هذا السياق نودّ أن نؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمتّ للواقع بصلة".

واوضحت القيادة أن "ما جرى هو استلام المدير الجديد لدائرة غرفة تجارة صلاح الدين لمهام عمله بشكل رسمي وأصولي، وبحضور عدد من المهنئين، ودون تسجيل أي خرق أمني داخل الدائرة".

ودعت القيادة "المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة".