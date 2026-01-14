الإطاحة بمتهم خطير بتجارة البشر في كمين استخباري بذي قار

كشف مصدر امني، اليوم الأربعاء ( 14 كانون الثاني 2026 )، عن الإطاحة بأحد اخطر الأسماء المطلوبة في قضايا الاتجار بالبشر داخل محافظة ذي قار.

وقال المصدر ان "قوة امنية مشتركة مدعومة بمفارز استخبارية نجحت، عبر كمين نوعي في منطقة الجزيرة ضمن محيط ذي قار، في اعتقال احد ابرز المتهمين بقضايا تجارة البشر".

وأضاف أن "عملية الاعتقال نفذت وفق احكام المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بعد رصد استخباري استمر لأسابيع، جرى خلاله تتبع تحركات المتهم وتحديد مناطق تنقله بدقة قبل الإيقاع به".

وأشار المصدر الى أن "هذه العملية تمثل صيدا نوعيا للأجهزة الأمنية، ومن المؤمل ان تسفر التحقيقات مع المعتقل عن كشف خيوط وشبكات أخرى متورطة بهذا الملف الخطير، وما قد يحمله من معطيات ومفاجآت للرأي العام".