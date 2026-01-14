الأخبار

بعد اخلاءه بالكامل.. اخماد حريق المطعم في كركوك


أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن اخماد حريق اندلع في مطعم بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى متعدد الطوابق متخذ مطعم في مركز محافظة كركوك"، مبينة ان "ذلك تم بمشاركة عددًا من فرق الإطفاء التخصصية والساندة".

وأضافت ان "الفرق استنفرت وأخلت المطعم من المتواجدين وبدأت في عمليات الإخماد والتبريد"، مشيرة الى انها "أنهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تقليل الأضرار المادية". وأكدت ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

