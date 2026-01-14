انطلاق الرحلة الثانية من المساعدات العراقية إلى غزة من بغداد للعريش

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء ( 14 كانون الثاني 2026 )، انطلاق الرحلة الثانية من المساعدات العراقية إلى في غزة.

وذكرت الخلية في بيان ، أن "الرحلة الثانية من المساعدات العراقية انطلقت إلى أهلنا في غزة من العاصمة بغداد الى العريش".

ويوم أمس الثلاثاء، قال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، إن "طائرة عراقية ستتوجه اليوم إلى مدينة العريش المصرية، لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف الخفاجي أن "هذه المساعدات مقدّمة من الشعب العراقي، في إطار المواقف الإنسانية الداعمة للأشقاء في غزة، والتخفيف من معاناة المدنيين هناك".