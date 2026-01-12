وزارة النقل: تخصيص أكثر من (350) باصاً حديثاً للزيارة الرجبية

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تخصيص أكثر من (350) حافلة حديثة من نوع (طابق وطابقين) لخدمة زوّار الزيارة الرجبية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تخصيص أكثر من (350) حافلة حديثة من نوع (طابق وطابقين) لخدمة ونقل زوّار الزيارة الرجبية بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) ، ضمن خطة خدمية متكاملة تهدف إلى تسهيل حركة الزائرين الوافدين إلى مدينة الكاظمية المقدسة"، مبينة ان "هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، بتسخير جميع إمكانات الوزارة وتشكيلاتها لخدمة الزائرين ، وبما يضمن انسيابية النقل وتخفيف الزخم على الطرق والمحاور الرئيسة المؤدية إلى المدينة المقدسة". ‏ ‏

وأضافت ان "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، عملت على توزيع الحافلات المخصصة بين محاور النقل الرئيسة داخل بغداد ومداخلها، لتأمين نقل الزوار ذهاباً وإياباً وفق خطة تشغيلية تتلاءم مع ذروة الزيارة وكثافة الوافدين".

كذلك أوضحت، أن "الخطة تتضمن توفير مفارز فنية وصيانة ميدانية ترافق حركة الحافلات، إلى جانب فرق متابعة وإدارة حركة تعمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية العالية والاستجابة السريعة لأي طارئ، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والراحة للزائرين".

‏ فيما أكدت الوزارة، وفقاً للبيان، "استمرارها، وبإشراف الوزير، في تنفيذ خططها الخدمية الخاصة بالزيارات المليونية، بما يعكس التزامها في دعم حركة الزائرين وتوفير خدمات نقل منظمة وآمنة تليق بهذه المناسبة الدينية الكبيرة".