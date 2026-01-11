المرور: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطن اعتدى على منتسب أثناء تأدية واجبه في نينوى

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مواطن اعتدى على منتسب مرور أثناء تأدية واجبه في محافظة نينوى.

وذكر بيان للمرور أن "ذلك جاء بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه المواطن وهو يعتدي على منتسب المرور نتيجة محاسبته على الوقوف الممنوع.

وأكدت المديرية "حرصها الشديد على سلامة جميع المواطنين، مشددة على أن هذه التصرفات الفردية مرفوضة وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لافتة إلى أن رجال المرور يعملون ليلًا ونهارًا لخدمة وسلامة الجميع.