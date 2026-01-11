البرلمان: 81 مرشحاً تقدموا للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والتدقيق مستمر

أكد الأمين العام لمجلس النواب، صفوان الجرجري، اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 81 مرشحاً، فيما أشار الى أن التدقيق مستمر.

وقال الجرجري، بحسب الوكالة الرسمية إن "عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 81 مرشحاً"، مبينا ان "عمليات تدقيق أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية لا تزال جارية لغاية الآن ".

وأضاف، أن "هذه الإجراءات لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل حتى الآن إلى العدد النهائي للترشيح".