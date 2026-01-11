بوضح النهار.. سطو مسلح بـ"زي عسكري" على شركة صيرفة في الحارثية ببغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بقيام مسلحين مجهولين بتنفيذ عملية سطو مسلح على شركة صيرفة في منطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد، جرت في وضح النهار وأمام أنظار المارة.

وذكر المصدر أن مسلحين يرتدون الزي العسكري اقتحموا شركة صيرفة "سما بغداد"، وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي كبير لم تُحدد قيمته الدقيقة بعد.

وأوضح المصدر أن المسلحين أجبروا إحدى الموظفات تحت تهديد السلاح على فتح الخزنة، حيث قاموا بالاستيلاء على الأموال والفرار إلى جهة مجهولة.

وأكد المصدر أن قوة أمنية تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين وإيداعه التوقيف، فيما تواصل الأجهزة المختصة عمليات البحث والتحري لملاحقة اثنين آخرين لاذا بالفرار.