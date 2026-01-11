عمليات بغداد: طرق زائري مدينة الكاظمية المقدسة مؤمنة بالكامل

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن خطتها الاستباقية لتأمين أطراف بغداد والمناطق النائية استعداداً لزيارة استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، حيث ذكر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي للوكالة الرسمية، إن "القيادة أعدت خطة استباقية خاصة بتنفيذ عمليات في أطراف بغداد والمناطق النائية لغرض تفتيشها والتأكد من خلوها من أي تهديد قد يعكر صفو الزيارة".

وأضاف ان "القطعات الأمنية تقوم بواجباتها في هذه المناطق لتأمين جميع المحاور، وإيصال رسالة للزائرين بأن الوضع الأمني في بغداد آمن، وأن الزيارة ستسير وفق ما مخطط لها".

كما لفت الى ان "الخطة تهدف الى تأمين وصول الزائرين الى مدينة الكاظمية المقدسة وضمان عودتهم الى أماكن سكنهم"، لافتا الى ان "الخطة تنظيمية وتنسيقية، وتعتمد على جهد استخباري كبير سينتشر على طول طرق الزائرين وفي جميع المحاور"، وتابع ان "هذا الجهد يسهم في تقليل المظاهر المسلحة، ويعزز الشعور بالأمن لدى الزائرين وأهالي بغداد"، مؤكداً ان "جميع الطرق المؤدية الى الكاظمية المقدسة ستكون مؤمنة بشكل كامل وبمشاركة جميع الوكالات الاستخبارية".