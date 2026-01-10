الأخبار

النقل تعلن تسيير 11 قطاراً لنقل زائري الإمام الكاظم "ع" في ذكرى استشهاده


أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تسيير 11 قطاراً لنقل زائري الإمام الكاظم "ع" في ذكرى استشهاده.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "ضمن الخطة الخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، واستناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أعلنت الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة لوزارة النقل، عن تسيير (11) قطاراً على عدد من المحاور الرئيسة؛ بهدف تأمين نقل الزائرين بانسيابية عالية وتخفيف الزخم المروري في مدينة بغداد والمحافظات ذات الصلة".

‏وأضاف البيان "جرى تنظيم جدول حركة القطارات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، وباستخدام قطارات حديثة ومتنوعة، وفق محور بغداد – ساحة عدن بقطار صيني حديث (DMU)، وساحة عدن – محطة بغداد المركزية بقطار تركي حديث ومحور ساحة أم الطبول – ساحة عدن وبالعكس ومحور البصرة – بغداد وبالعكس، وسوق الشيوخ – بغداد وبالعكس والديوانية – بغداد وبالعكس".

‏‏وأكد البيان، أن "حركة القطارات ستباشر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/1/2029، وحسب توجيهات غرفة العمليات، مع الاستمرار في المتابعة الميدانية، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان سلامة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات خلال الزيارة الرجبية المباركة"

