مجلس النواب: البدء بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية

اعلن مجلس النواب، اليوم السبت، المباشرة بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب باشر بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور، مدير عام الهيئة العامة للضرائب، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك، ومدير عام هيئة المنافذ الحدودية". وكان رئيس مجلس النواب قد افتتح اعمال الجلسة الثالثة لمجلس النواب ضمن السنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الأول في الـــدورة الانتخابية السادسة بحضور 209 نواب".



