الطقس يعطل الكهرباء في اربيل والسليمانية ودهوك

أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في أجزاء من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الانقطاعات وقعت مساء اليوم عند الساعة الثامنة، نتيجة الأمطار والرياح الشديدة التي تسببت بأضرار في شبكات الكهرباء الوطنية، مؤكدة أن الوضع بات تحت السيطرة، وأن فرقها الفنية باشرت أعمال الصيانة لمعالجة الأعطال.

وأشارت إلى أن جميع المشكلات سيتم إصلاحها خلال الساعات القليلة المقبلة، مع إعادة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى المناطق المتضررة.