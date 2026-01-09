الأخبار

السيد القبانجي ينفي وجود أي انسداد سياسي أو أزمة في اختيار الرئاسات.


أكد إمام جمعة النجف الأشرف وعضو هيئة القيادة في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، سماحة السيد صدر الدين القبانجي،أن الإدارة المدنية في محافظة البصرة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إقامة مهرجان غنائي وصفه بـ"الخارج عن الحدود الشرعية والدستورية"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط الأخلاقية في الفعاليات العامة.

وفي الشأن السياسي، أشار السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة في النجف الأشرف إلى أن "الشعب ينتظر تشكيل الحكومة،في وقتٍ يتداول فيه الإطار التنسيقي وجهات النظر"، نافياً وجود أي انسداد سياسي أو أزمة في اختيار الرئاسات.

وعلى الصعيد الدولي، وصف السيد القبانجي حادثة اختطاف رئيس فنزويلا بأنها "قرصنة دولية تتجاوز كل المعايير الأخلاقية"، مشيراً إلى أن "إيران لن تركع، وأن إسرائيل واهمة في رهاناتها، وأن الحراك الشعبي داخل الجمهورية الإسلامية يعكس مستوى الحرية السياسية فيها".

كما تطرق سماحته إلى البعد الإيماني في خطبته، مستعرضاً مفهوم "القسمة الإلهية" كما ورد في أدعية شهر رجب، في دلالة على أهمية الإيمان بالعدالة الإلهية في توزيع الأرزاق والمصائر.

السيد القبانجي ينفي وجود أي انسداد سياسي أو أزمة في اختيار الرئاسات.
