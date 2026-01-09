السفارة العراقية في موسكو تصدر توضيحا بشأن تأميم حقل غرب القرنة 2 في البصرة

أصدرت السفارة العراقية في روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن تأميم حقل غرب القرنة 2 في البصرة، إثر تداول أنباء عن ملكية الحقل نفسه في الوسائل الإعلامية.

وذكرت السفارة، في بيان، أنه "تعليقاً على خبر وكالة رويترز بأن السلطات العراقية بصدد تأميم أحد أكبر حقول النفط التابعة لشركة لوك أويل في العالم، وأن مجلس الوزراء العراقي وافق على خطط لتأميم حقل غرب القرنة 2 النفطي، المملوك للشركة الروسية"فان "حقل غرب القرنة مملوك للدولة بالكامل، ووفقاً للعقد الذي أبرم ضمن جولات التراخيص عام 2008 كانت شركة لوك أويل تقوم بعمليات الإدارة والتطوير واستخراج النفط من هذا الحقل مقابل أجور ضمن ما اصطلح عليه بعقود الخدمة".

وأضافت، أنه "بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على شركة لوك أويل وإعلان الأخيرة حالة "القوة القاهرة"، ومن أجل المحافظة على استمرار إنتاج النفط من هذا الحقل (بحدود 480 ألف برميل يومياً)، خلال فترة العقوبات على شركة لوك أويل، أقر مجلس الوزراء يوم 7 كانون الثاني 2026 تولي شركة نفط البصرة إدارة العمليات البترولية في حقل غرب القرنة 2، بالقدر الذي يتماشى مع أحكام عقد الخدمة والتطوير، وكذلك العمل على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتمويل العمليات البترولية من خلال حساب حقل مجنون، وذلك بتعزيز الحساب عن طريق بيع شحنات النفط من قبل شركة سومو". مع الاخذ بنظر الاعتبار الإبقاء على شركة لوك أويل لمدة سنة ولها الحق خلال هذه الفترة بإحالة حقوقها وامتيازاتها بموجب عقد الخدمة إلى أي شركة مؤهلة وفق معايير وزارة النفط أو استئناف أعمالها كمشغل في حال رفع العقوبات"