شرطة البصرة تصدر إيضاحا بشأن وفاة احد المواطنين بعد القبض عليه بموجب أمر قضائي

اصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة ايضاحا بشأن حادثة وفاة أحد المواطنين بعد القبض عليه بموجب امر قضائي في قضاء الزبير.

وذكرت القيادة بحسب بيان :" إن المتوفى تم تنفيذ أمر قبض قضائي بحقه أصولياً من قبل مفرزة أمنية مختصة بحضور مختار المنطقة في قضاء الزبير، وقد جرى إلقاء القبض عليه وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

واضاف البيان :" وأثناء نقله إلى مركز الشرطة، تعرض لحالة صحية طارئة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقله إلى أقرب مستشفى ، إلا أنه فارق الحياة.

واكدت قيادة الشرطة أن التحقيقات الرسمية ما زالت جارية من قبل لجان تحقيق مختصة، وبإشراف قضائي، لمعرفة ملابسات الحادثة بشكل دقيق، مشيرة الى انه تم إحالة الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق التقارير الطبية المعتمدة.