رئيس اركان الجيش يهنئ الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها

هنأ رئيس اركان الجيش ​الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها .

وقال يار الله في تهنئته:"بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيس الشرطة العراقية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قادة وضباط ومنتسبي الشرطة العراقية الباسلة، مثمّنين عالياً ما يقدمونه من تضحيات جسيمة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون".

واضاف:"​ إذ نستحضر هذه المناسبة الوطنية العزيزة، فاننا نستذكر بكل فخر واعتزاز الدور البطولي لرجال الشرطة الاوفياء في ترسيخ الأمن والأمان في ربوع وطننا العزيز، ومواقفهم المشرفة وتضحياتهم الخالدة خلال معارك التحرير إلى جانب إخوانهم في الجيش العراقي وبقية صنوف قواتنا المسلحة، حيث سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء".

واضاف:"​بهذه المناسبة المباركة، نسأل المولى عز وجل ان يتغمد شهداء الشرطة العراقية بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وان يمنَّ على جرحاهم بالشفاء العاجل، وأن يديم على عراقنا الغالي نعمة الامن والاستقرار".