اعلنت وزارة الصحة عن اتلاف ما يقارب 289 كيلوغرامًا من المواد المخدرة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان " ان عملية الاتلاف تمت باشراف لجنة مختصة برئاسة القاضي ياسر الخزاعي، ممثل مجلس القضاء الأعلى، وبحضور ممثل مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية، الدكتورة زمن محمود جاسم، مقرر الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اضافةً الى ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للكمارك، والمديرية العامة لشؤون المخدرات، وقيادة قوات الحدود.

وأكد القاضي الخزاعي أن عملية الإتلاف تمت في محارق مخصصة تصل درجة حرارتها إلى 1200 درجة مئوية، ما يضمن القضاء الكامل على المواد وتحويلها إلى رماد خالٍ من أي أثر.