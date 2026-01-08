وزير الداخلية يؤكد أن الأمن لا يتحقق بالصدفة بل بتطبيق المنهج و المرحلة القادمة هي تثبيت النجاح لا الاكتفاء به

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن الأمن لا يتحقق بالصدفة بل بتطبيق المنهج و المرحلة القادمة هي تثبيت النجاح لا الاكتفاء به .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن الشمري استقبل في مقر الوزارة، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين المجلس والوزارة.

بعدها زار الوزير وضيفه مديرية القيادة بالمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، حيث ألقى الوزير محاضرة، تضمنت العديد من المحاور المهمة، منها أهمية قياس النتائج، فضلا عن دور القرار القيادي عندما يدار بشكل مهني، يصنع أمنا.

وبين الشمري وفق البيان، أن الأمن لا يتحقق بالصدفة بل بتطبيق المنهج، وأن المرحلة القادمة هي تثبيت النجاح لا الاكتفاء به ،وأشار سيادته إلى أهمية التقييم للعمل ،كما تطرق إلى محاور أخرى عن إدارة القيادة.

و أكد الوزير للقادة الحاضرين ثقته بقدرتهم على تحمل مسؤولية المرحلة القادمة، وتمنى لهم التوفيق في أداء واجباتهم، بما يحفظ أمن الدولة وكرامة المواطن. مخاطبًا إياهم: "كونوا على قدر القرار، فبكم تبنى الثقة وبحسن قيادتكم يتحقق الاستقرار".