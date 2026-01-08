اجتماع مرتقب بين الديمقراطي والاتحاد الوطني اليوم

يعقد وفدا التفاوض للحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً رسمياً اليوم الخميس، هو الأول من نوعه بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، لبحث ملفات استراتيجية تتعلق ببغداد وأربيل.

ويتصدر ملف منصب رئيس الجمهورية جدول أعمال الاجتماع، حيث يسعى الجانبان للتوصل إلى رؤية مشتركة لتحديد المرشح ضمن المدة القانونية والدستورية المحددة، لضمان استحقاقات المكون الكردي في العاصمة بغداد.

وعلى صعيد إقليم كردستان، سيناقش الحزبان آليات تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة تفعيل برلمان كردستان، بهدف دفع العجلة التشريعية والتنفيذية في الإقليم وتجاوز حالة الركود السياسي.

وبحسب مصادر مطلعة، سيتطرق الاجتماع إلى ضرورة تحقيق وحدة الموقف وتوافق الأطراف السياسية الكردية في المفاوضات الجارية ببغداد، بما يضمن صياغة جبهة موحدة أمام الاستحقاقات السياسية والاتفاقات المقبلة.