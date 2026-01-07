النائب منى الغرابي : رفع الضرائب غير نافذ دون تصويت مجلس النواب

أكدت النائب منى الغرابي أن اجراءات مجلس الوزراء برفع الضرائب مخالفة صريحة للدستور، ولا يمكن السماح بالعمل بها خارج الأطر القانونية والدستورية.

وقالت الغرابي ،في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، إن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء برفع الضرائب تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، كون فرض الضرائب أو تعديلها من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه الدستور العراقي.

وأشارت إلى أن المادة (28 / أولًا) من الدستور العراقي نصّت صراحة على أن لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدّل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون ".

وأضافت الغرابي "، نحن كأعضاء في مجلس النواب سنقف بوجه هذا التخبط الحكومي، لما له من آثار سلبية مباشرة على المواطن العراقي، الذي يعيش هذه الأيام حالة من القلق والحيرة، في ظل إجراءات حكومية غير مدروسة تُحمّله أعباءً مالية إضافية "