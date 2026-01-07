غدًا.. اجتماع حاسم مرتقب بين الديمقراطي والاتحاد

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، اليوم الأربعاء ( 7 كانون الثاني 2026 )، إنّ من المؤمّل أن يشهد يوم غد اجتماعًا قد يكون حاسمًا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لمناقشة ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى، ولا سيما موضوع منصب رئاسة جمهورية العراق.

وأوضح المندلاوي في حديث صحفي أنّ "الطرفين يجريان سلسلة من الاجتماعات والحوارات المستمرة، ما قد يفضي إلى التوصل لاتفاق"، مشيرًا إلى أنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني يولي أهمية كبيرة لتشكيل حكومة الإقليم"، لافتًا إلى "وجود تأخير متعمّد من قبل الإخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني، الأمر الذي ينعكس سلبًا على العملية الديمقراطية في الإقليم، خاصة في ظل الحديث عن تعطيل البرلمان، وهو أمر غير صحيح".

وأضاف أنّ "ملف رئاسة الجمهورية يُعد من الملفات المهمة"، مبينًا أنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورغم ترشيحه السيد فؤاد حسين والسيد نوزاد هادي، إلا أنّه يطمح إلى التوصل لإجماع كردستاني على شخصية واحدة"، مؤكّدًا أنّ "هذا المنصب هو استحقاق كردستاني ولا يجوز حصره أو احتكاره من قبل أي حزب".

وأشار المندلاوي إلى أنّ "ملفي تشكيل حكومة الإقليم ومنصب رئاسة الجمهورية مرتبطان ببعضهما"، معتبرًا أنّ "اجتماع يوم غد يُعد اجتماعًا مهمًا"، معربًا عن "ترقّب نتائج إيجابية قد تفضي إلى اتفاق بشأن آلية التصويت داخل قبة البرلمان، بالتوازي مع المضي بتشكيل حكومة إقليم كردستان".

وتأتي هذه التطورات في ظل انسداد سياسي يمرّ به إقليم كردستان منذ انتخابات برلمان الإقليم، وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب استمرار الجدل بين الحزبين الرئيسيين حول تقاسم المناصب في أربيل وبغداد، وفي مقدّمتها منصب رئيس الجمهورية الذي يُعدّ استحقاقًا كردستانيًا ضمن المعادلة السياسية بعد عام 2003.