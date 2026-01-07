صلاح الدين تنفي وجود أزمة غاز "الطبخ" وتصدر توجيهات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار

نفى رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، اليوم الأربعاء ( 7 كانون الثاني 2026 )، وجود أي أزمة في غاز الطبخ داخل المحافظة، مؤكدًا أن إنتاج المعامل يسير بشكل طبيعي، وأن السوق يشهد ضخًا مستمرًا للقناني عبر الوكلاء المعتمدين.

وقال الصميدعي في تصريح صحفي: "مدينة تكريت وبقية مدن المحافظة لم تشهد أي أزمة في غاز الطبخ خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما يسير إنتاج المعامل الرئيسة وفق معدلاتها اليومية، مع ضخ آلاف القناني للأزقة والأحياء والقرى".

وأشار إلى أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار ستواجه إجراءات قانونية صارمة، مع مخاطبة الجهات المختصة للتعامل معها وفق الأطر القانونية، داعيًا المواطنين للتواصل والإبلاغ حال رصد أي تجاوزات في السوق.

وتابع الصميدعي أن "معدلات الإنتاج في معامل الغاز تعمل بطاقة تشغيلية كاملة"، مؤكداً بذلك عدم وجود أي نقص في الغاز أو أزمة في التوزيع داخل محافظة صلاح الدين".

يعتبر غاز "الطبخ" أحد أهم السلع الأساسية في العراق، ويعتمد عليه ملايين الأسر يوميًا في تحضير الطعام. خلال الفترات الماضية، تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع محلية أخبارًا عن نقص محتمل في الغاز أو ارتفاع بأسعاره، ما أثار قلق المواطنين.