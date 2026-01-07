الأخبار

التربية تلغي العمل بالنفقة الخاصة للدراسات العليا


قررت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، ( 7 كانون الثاني 2026 )، إلغاء العمل بإعداد خطة الدراسات العليا على النفقة الخاصة (الدراسة أثناء التوظيف) داخل العراق.

وذكرت التربية في إعمام وجهته إلى المديريات العامة كافة أن "وزارة التخطيط/ دائرة التنمية البشرية أعلمت الوزارة بإلغاء العمل بإعداد خطة الدراسات العليا على النفقة الخاصة (الدراسة أثناء التوظيف) داخل العراق بموجب قانون تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية".

