التربية تلغي العمل بالنفقة الخاصة للدراسات العليا

قررت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، ( 7 كانون الثاني 2026 )، إلغاء العمل بإعداد خطة الدراسات العليا على النفقة الخاصة (الدراسة أثناء التوظيف) داخل العراق.

وذكرت التربية في إعمام وجهته إلى المديريات العامة كافة أن "وزارة التخطيط/ دائرة التنمية البشرية أعلمت الوزارة بإلغاء العمل بإعداد خطة الدراسات العليا على النفقة الخاصة (الدراسة أثناء التوظيف) داخل العراق بموجب قانون تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية".