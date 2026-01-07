مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الخميس المقبل بمناسبة شهادة الامام الكاظم عليه السلام

قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ( 7 كانون الثاني 2026 )، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، ليوم الخميس الموافق ( 15 كانون الثاني 2026 )، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

ويأتي تعطيل الدوام الرسمي في بغداد تزامنا مع إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، والتي تشهد سنويا توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى العاصمة لإحياء المناسبة، ما يستدعي إجراءات تنظيمية وأمنية خاصة لتسهيل حركة الزائرين والحفاظ على انسيابية المدينة.