حالة الطقس : أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة الجمعة القادمة، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً يتحول إلى غائم جزئي ليلاً في المنطقة الشمالية والاقسام الغربية من المنطقة الوسطى كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً في بعض الاماكن المفتوحة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 13، دهوك12، ونينوى 16 وأربيل 14، ديالى 18، وصلاح الدين والانبار 17، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط والنجف الاشرف والمثنى وكركوك 19، بابل 20، ميسان والديوانية وذي قار والبصرة 21".

كذلك أضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية والاقسام الغربية من المنطقة الوسطى ونهاراً لتشمل الامطار باقي مناطق البلاد ليلاً ويتوقع هطول غزيرة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية وفرصة لهطول ثلج خفيفة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً وتبداً المنظومة الماطرة بالانحسار نحو شرق البلاد بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم".

فيما أوضح، أن "الاحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم يتحول ليلاً الى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".