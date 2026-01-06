الأخبار

المحلل السياسي سيف الهاشمي : ما فعله ترامب في فنزويلا "تهديد صريح لسيادة الدول"


رأى المحلل السياسي سيف الهاشمي، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، أن ما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فنزويلا يمثل تهديدا صريحا لسيادة الدول، ورسالة بأن واشنطن ترى نفسها قادرة على تغيير أي نظام أو رئيس في العالم متى تشاء.

وقال الهاشمي، في حديث صحفي"، إن "سؤالكم حول وجود حملة لملاحقة المتورطين في الإدلاء عن مكان الرئيس الفنزويلي ومساعدة القوات الأمريكية، يمس الوعي الكامل لدى الشعب والحكومة الفنزويلية، كما يمس روح الوطنية وروح الأحرار التي لا ترتبط بمكان أو زمان أو دين أو مذهب"، مبينا أن "ما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو تهديد صريح لسيادة البلدان، وتهديد لمنظومة الأنظمة الدولية، سواء كانت ديمقراطية أو منتخبة شعبيا، وهذا السلوك يعد كسرا لمفهوم راسخ في عالم السياسة هو مفهوم سيادة الدول".

وأضاف أن "ما يجري اليوم في فنزويلا يمثل درسا عميقا يحمل الكثير من المعاني، فالحكومة التي تولت قيادة البلاد خلفا للرئيس المختطف، وليست حكومة مقالة، تدرك جيدا أن هناك مفهوما واحدا يجب أن يحترم: لا مكان للجواسيس داخل الأوطان، وكل من تورط في الإدلاء بالمعلومات أو معاونة القوات المختطفة سيعامل ويصنف ضمن خانة المندسين والجواسيس".

وتابع الهاشمي أن "العملية كانت تحمل رسائل واضحة مفادها أن أمريكا لا تقبل بأن يقف أحد في وجه إرادتها، إلا أن الرسالة الأعمق التي بعثت مع هذه العملية تقول لشعوب العالم إن واشنطن ترى نفسها قادرة على تغيير أي نظام أو رئيس أو موقع في هذا الكوكب متى شاءت"، لافتا إلى أن "هذه الرسالة أحدثت صدى تهديديا واسعا في الوطن العربي، حيث تعامل البعض معها بوصفها عملا بطوليا، بينما هي في الحقيقة عملية خسيسة دنيئة تظهر الوجه الحقيقي لإدارة ترامب وللسياسة الأمريكية التي لا تتبنى الحريات والديمقراطيات إلا عندما تخدم مصالحها، وما قام به ترامب أقرب ما يكون إلى سلوك قطاع الطرق الذين لا يمتّون للإنسانية بصلة".

وتستمر التفاعلات الداخلية والإقليمية حيال العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، وما أعقبها من اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، وتولي قيادة جديدة للبلاد في أجواء من الانقسام الحاد والاتهامات المتبادلة بالتواطؤ والارتهان للخارج.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
