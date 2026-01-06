القبض على امرأة تبيع أدوية منتهية الصلاحية داخل سوق شعبي في بغداد

ألقت مفارز قاطع نجدة الشعلة، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، القبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية داخل أحد الأسواق الشعبية.

وذكر إعلام النجدة في بيان أن "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة، حيث تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية المخالفة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة أصوليًا".

وأضاف البيان أنه "تمّت مصادرة الأدوية المضبوطة، وإتلافها بالتعاون مع مفارز وزارة الصحة، بعد صدور قرار القاضي المختص".