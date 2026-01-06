الأخبار

القبض على امرأة تبيع أدوية منتهية الصلاحية داخل سوق شعبي في بغداد


ألقت مفارز قاطع نجدة الشعلة، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، القبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية داخل أحد الأسواق الشعبية.

وذكر إعلام النجدة في بيان أن "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة، حيث تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية المخالفة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة أصوليًا".

وأضاف البيان أنه "تمّت مصادرة الأدوية المضبوطة، وإتلافها بالتعاون مع مفارز وزارة الصحة، بعد صدور قرار القاضي المختص".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التربية تعتمد ضوابط جديدة لادارة المؤسسات التربوية الاهلية
مجلس الديوانية يسحب يد المحافظ لمدة 30 يوماً ويكلف نائبه الأول بإدارة المحافظة
القبض على امرأة تبيع أدوية منتهية الصلاحية داخل سوق شعبي في بغداد
حريق في سوق البالات بالكاظمية
محافظ ديالى يعلن انتهاء أزمة "غاز الطبخ" ويتوعد "المتلاعبين بالأسعار"
بذكرى التأسيس.. الشيخ همام حمودي يدعو للنأي بالمؤسسة العسكرية عن التأثيرات السياسية
شرطة ميسان تكشف حقيقة الفيديوهات المتداولة عن أمن المحافظة
• مجلس النواب يعقد جلسته السبت المقبل بشأن الواردات غير النفطية
بيان صادر عن عائلة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس ردا على تصريح رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني
وزارة النفط : ازمة الغاز مفتعلة وسنرسل شحنات اضافية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك