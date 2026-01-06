الأخبار

شرطة ميسان تكشف حقيقة الفيديوهات المتداولة عن أمن المحافظة


أكدت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، أنّ قوّة أمنيّة قامت بتطويق إحدى مناطق المحافظة وفرض طوق أمني، على خلفيّة وقوع حادث إطلاق نار، وذلك بهدف السيطرة على الموقف وملاحقة المتسبّبين وفق السياقات القانونية.

وقالت القيادة في توضيح إنّ "المقاطع المصوّرة المتداولة هي مواد قديمة ولا تمتّ بصلة إلى الواقع الأمني الحالي"، محذّرة من "محاولات بعض المنتفعين والصفحات غير الرسمية التي غايتها تأجيج الرأي العام من خلال بثّ معلومات مضلّلة".

وجدّدت قيادة الشرطة دعوتها إلى "اعتماد البيانات الرسمية مصدرا وحيدا للمعلومة"، مؤكّدة "استمرارها في تنفيذ واجباتها بحزم ومهنيّة عالية، وبما يضمن فرض هيبة القانون وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وإطلاع الرأي العام بكلّ شفافية".

وتشهد محافظة ميسان بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار فردية ونزاعات عشائرية يجري احتواؤها من قبل الأجهزة الأمنية، في وقت تتكرّر فيه محاولات نشر مقاطع قديمة أو مجتزأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يربك الرأي العام ويعطي صورة غير دقيقة عن الواقع الأمني في المحافظة، وهو ما تدعو قيادة الشرطة إلى تفاديه عبر الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

