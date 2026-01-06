الأخبار

في ذكرى تأسيسه الـ 105، الجيش يتلقى التهاني الحكومية


توالت التهاني والتبريكات، من قبل وزراء ومسؤولين حكوميين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، فقد هنأ وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس الجيش العراقي، حيث ذكر الأسدي في تدوينة على منصة (X)، "في الذكرى الـ 105 لتأسيس الجيش العراقي، نتقدم بأسمى آيات التهاني والفخر إلى أبطال قواتنا المسلحة بكافة صنوفها، الذين جسّدوا أروع صور التضحية دفاعاً عن العراق وشعبه، وأسهموا في دحر الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار". ودعا "بالرحمة لشهداء العراق، والعزة والنصر لأبطالنا".

كذلك ، هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الجيش العراقي بعيده الوطني، وذكر العبودي، في بيان"نهنئ جيشنا العراقي بمناسبة عيده الوطني وذكرى تأسيسه التي توثق تاريخاً مشرفاً حافلاً بالتضحيات في الذود عن أرض العراق وكرامة شعبه وحماية حاضره ومستقبله، وتستحضر مجداً شامخاً سطره الشهداء والمضحون من أبطال قواتنا المسلحة الظافرة".

وأضاف: "إذ نجدد اعتزازنا وفخرنا الكبيرين بهذه المناسبة الوطنية الخامسة بعد المئة الممتدة منذ العام 1921 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نصره، وأن يتغمد شهداء جيشنا وقواتنا الأمنية كافة بواسع رحمته ويحفظ العراق وأهله".

بالى ذلك، هنأ وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، إذ ذكر وزير الصحة في بيان، "بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبطال قواتنا المسلحة، وإلى شعبنا الكريم، مستذكرًا بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين سطروا أروع ملاحم الشجاعة والفداء دفاعًا عن العراق وسيادته ووحدته".

وأضاف: "كل عام وجيشنا شامخ، حامٍ للوطن، ودرع حصين لشعبه، رمزًا للعزة والوفاء والاقتدار.

كذلك قالت وزارة التربية في بيان، "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جيشنا العراقي الباسل بمناسبة ذكرى تأسيسه، 105 عاماً من البطولة والتضحية، سطّر فيها جيشنا ملاحم الشرف والوفاء، فكان وما زال سور الوطن المنيع، ودرعه الحصين".

وأضافت: "تحية إجلال لكل جندي رابط في ميادين الشرف، ولكل قائد حمل الأمانة، ولكل روح طاهرة ارتقت دفاعًا عن العراق وسيادته، كل عام وأنتم بألف ألف خير".

كذلك قال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة محمد علي اللامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدَّمُ بخالص التهاني إلى أبطال جيشنا الباسل بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقيّ، سائلين المولى (عزَّ وجلَّ) أن يُسدِّد خطاهم في الذود عن حدود الوطن والدفاع عن أرضه".

وأضاف، أن "في هذا اليوم نستذكر بكلّ اعتزازٍ بطولات أبنائه وملاحمهم المُشرّفة في مُواجهة التنظيمات الإرهابيَّة، بالتعاون مع صنوف القوّات المُسلَّحة الأخرى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في ذكرى تأسيسه الـ 105، الجيش يتلقى التهاني الحكومية
المصرف العراقي للتجارة يعلن فتح جميع فروعه خلال العطل الرسمية
فرق الدفاع الدفاع تسيطر على حريق بمخزن للألعاب النارية في بغداد
ضبط عملة أجنبية وبضائع مخالفة في كمرك طريبيل والمنطقة الشمالية
الخارجية الإيرانية تنفي شائعات حول قاعدة عين الأسد: تضخيم إعلامي بلا أساس
تسمية النائب كولسل محمد عبد الرحمن مقرراً لمجلس النواب
الاتحاد الوطني الكردستاني: نزار آميدي مرشحنا الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق
فيحان يدعو إلى الإسراع بتقديم أسماء المرشحين في اللجان المؤقتة
المفوضية تعلن صعود مرشحين جدد إلى مجلس النواب كـ"بدلاء"
مكافحة الإرهاب: القبض على 138 إرهابياً وقتل 20 خلال عمليات 2025
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك