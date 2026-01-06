في ذكرى تأسيسه الـ 105، الجيش يتلقى التهاني الحكومية

توالت التهاني والتبريكات، من قبل وزراء ومسؤولين حكوميين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، فقد هنأ وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس الجيش العراقي، حيث ذكر الأسدي في تدوينة على منصة (X)، "في الذكرى الـ 105 لتأسيس الجيش العراقي، نتقدم بأسمى آيات التهاني والفخر إلى أبطال قواتنا المسلحة بكافة صنوفها، الذين جسّدوا أروع صور التضحية دفاعاً عن العراق وشعبه، وأسهموا في دحر الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار". ودعا "بالرحمة لشهداء العراق، والعزة والنصر لأبطالنا".

كذلك ، هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الجيش العراقي بعيده الوطني، وذكر العبودي، في بيان"نهنئ جيشنا العراقي بمناسبة عيده الوطني وذكرى تأسيسه التي توثق تاريخاً مشرفاً حافلاً بالتضحيات في الذود عن أرض العراق وكرامة شعبه وحماية حاضره ومستقبله، وتستحضر مجداً شامخاً سطره الشهداء والمضحون من أبطال قواتنا المسلحة الظافرة".

وأضاف: "إذ نجدد اعتزازنا وفخرنا الكبيرين بهذه المناسبة الوطنية الخامسة بعد المئة الممتدة منذ العام 1921 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نصره، وأن يتغمد شهداء جيشنا وقواتنا الأمنية كافة بواسع رحمته ويحفظ العراق وأهله".

بالى ذلك، هنأ وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، إذ ذكر وزير الصحة في بيان، "بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبطال قواتنا المسلحة، وإلى شعبنا الكريم، مستذكرًا بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين سطروا أروع ملاحم الشجاعة والفداء دفاعًا عن العراق وسيادته ووحدته".

وأضاف: "كل عام وجيشنا شامخ، حامٍ للوطن، ودرع حصين لشعبه، رمزًا للعزة والوفاء والاقتدار.

كذلك قالت وزارة التربية في بيان، "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جيشنا العراقي الباسل بمناسبة ذكرى تأسيسه، 105 عاماً من البطولة والتضحية، سطّر فيها جيشنا ملاحم الشرف والوفاء، فكان وما زال سور الوطن المنيع، ودرعه الحصين".

وأضافت: "تحية إجلال لكل جندي رابط في ميادين الشرف، ولكل قائد حمل الأمانة، ولكل روح طاهرة ارتقت دفاعًا عن العراق وسيادته، كل عام وأنتم بألف ألف خير".

كذلك قال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة محمد علي اللامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدَّمُ بخالص التهاني إلى أبطال جيشنا الباسل بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقيّ، سائلين المولى (عزَّ وجلَّ) أن يُسدِّد خطاهم في الذود عن حدود الوطن والدفاع عن أرضه".

وأضاف، أن "في هذا اليوم نستذكر بكلّ اعتزازٍ بطولات أبنائه وملاحمهم المُشرّفة في مُواجهة التنظيمات الإرهابيَّة، بالتعاون مع صنوف القوّات المُسلَّحة الأخرى".