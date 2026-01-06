المصرف العراقي للتجارة يعلن فتح جميع فروعه خلال العطل الرسمية

أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، عن فتح جميع فروعه خلال العطل الرسمية استناداً لتوجيهات البنك المركزي، حيث ذكر إعلام المصرف في بيان، أنه "استناداً الى توجيهات البنك المركزي العراقي تقرر فتح جميع فروع المصرف العراقي للتجارة لاستقبال الزبائن خلال أيام العطل الرسمية من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر ويقتصر الدوام خلال هذه الفترة على استلام وترويج الحوالات الخارجية والبيان الجمركي المسبق فقط ولن يتم إجراء أي عمليات مصرفية أخرى غير التي تم ذكرها أعلاه".

وأضاف أن "الدوام يستمر في المصرف خلال أيام العطل الرسمية لغاية 2026/ 1/ 31".