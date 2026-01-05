الاتحاد الوطني الكردستاني: نزار آميدي مرشحنا الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين (5 كانون الثاني 2026)، أن نزار آميدي هو مرشحه الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، كاروان گەزنەیی، في بيان إن "نزار آميدي يمثل خيار الحزب الوحيد لهذا المنصب"، مؤكدًا التزام الاتحاد بمسار ترشيحه الرسمي ضمن العملية السياسية".

يذكر أن نزار آميدي ولد في دهوك (العمادية) في 6 شباط 1968، ويحمل بكالوريوس في الهندسة من جامعة الموصل (1992-1993).

شغل آميدي عدة مناصب رفيعة في الدولة والحزب على مدار السنوات الماضية، أبرزها:

وزير البيئة في حكومة السوداني حتى استقالته في تشرين الأول 2024 للتفرغ للعمل الحزبي بالاتحاد الوطني الكردستاني.

مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال عهود كل من:

عبداللطيف جمال رشيد (2022)

برهم صالح (2018-2022)

فؤاد معصوم (2014-2018)

جلال طالباني (2008-2014)

سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية جلال طالباني (2005-2008).

مساعد عضو مجلس الحكم العراقي والرئيس المناوب (2003-2005).

مدير مكتب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني (1998-2003) وعضو مكتب الأمين العام (1994-1998).

عمل كـ مدرس للفيزياء (1993-1994).

كما شارك آميدي في الوفد الرئاسي لقمة شرم الشيخ للمناخ، وكان ممثل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ولجنة الأمن الوطني، وعمل على إدراج الأهوار العراقية ضمن لائحة التراث العالمي.

يجيد آميدي العربية والكردية والإنكليزية، ويعد أحد الأسماء البارزة في الساحة السياسية الكردية والعراقية، ويجمع بين الخبرة التنفيذية الطويلة والخلفية الحزبية المتمكنة.