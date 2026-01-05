الأخبار

الاتحاد الوطني الكردستاني: نزار آميدي مرشحنا الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق


أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين (5 كانون الثاني 2026)، أن نزار آميدي هو مرشحه الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، كاروان گەزنەیی، في بيان  إن "نزار آميدي يمثل خيار الحزب الوحيد لهذا المنصب"، مؤكدًا التزام الاتحاد بمسار ترشيحه الرسمي ضمن العملية السياسية".

يذكر أن نزار آميدي ولد في دهوك (العمادية) في 6 شباط 1968، ويحمل بكالوريوس في الهندسة من جامعة الموصل (1992-1993).

شغل آميدي عدة مناصب رفيعة في الدولة والحزب على مدار السنوات الماضية، أبرزها:

وزير البيئة في حكومة السوداني حتى استقالته في تشرين الأول 2024 للتفرغ للعمل الحزبي بالاتحاد الوطني الكردستاني.

مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال عهود كل من:

 عبداللطيف جمال رشيد (2022)

 برهم صالح (2018-2022)

 فؤاد معصوم (2014-2018)

 جلال طالباني (2008-2014)

سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية جلال طالباني (2005-2008).

مساعد عضو مجلس الحكم العراقي والرئيس المناوب (2003-2005).

مدير مكتب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني (1998-2003) وعضو مكتب الأمين العام (1994-1998).

عمل كـ مدرس للفيزياء (1993-1994).

كما شارك آميدي في الوفد الرئاسي لقمة شرم الشيخ للمناخ، وكان ممثل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ولجنة الأمن الوطني، وعمل على إدراج الأهوار العراقية ضمن لائحة التراث العالمي.

يجيد آميدي العربية والكردية والإنكليزية، ويعد أحد الأسماء البارزة في الساحة السياسية الكردية والعراقية، ويجمع بين الخبرة التنفيذية الطويلة والخلفية الحزبية المتمكنة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرق الدفاع الدفاع تسيطر على حريق بمخزن للألعاب النارية في بغداد
ضبط عملة أجنبية وبضائع مخالفة في كمرك طريبيل والمنطقة الشمالية
الخارجية الإيرانية تنفي شائعات حول قاعدة عين الأسد: تضخيم إعلامي بلا أساس
تسمية النائب كولسل محمد عبد الرحمن مقرراً لمجلس النواب
الاتحاد الوطني الكردستاني: نزار آميدي مرشحنا الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق
فيحان يدعو إلى الإسراع بتقديم أسماء المرشحين في اللجان المؤقتة
المفوضية تعلن صعود مرشحين جدد إلى مجلس النواب كـ"بدلاء"
مكافحة الإرهاب: القبض على 138 إرهابياً وقتل 20 خلال عمليات 2025
بدء اجتماع الأطار التنسيقي لحسم مرشح منصب رئاسة الوزراء
انتخاب عمر مشعان دبوس محافظاً للانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك