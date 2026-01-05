تكليف عبد الأمير الشمري بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن تكليف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى مهام عمله الحالية في الوزارة.

وجاء هذا التكليف في إطار حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها محمد شياع السوداني، بعد شغور منصب وزيرة الهجرة السابقة، إيفان فائق جابرو، التي غادرت منصبها الوزاري لتسلم مهامها رسمياً كمقررة في مجلس النواب العراقي في دورته الجديدة.

وسيتولى الشمري إدارة ملف الهجرة والمهجرين بالوكالة لضمان استمرارية العمل الخدمي والإداري في الوزارة، لحين حسم التشكيلة الوزارية القادمة وتسمية وزير جديد ضمن الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.