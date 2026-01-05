الأخبار

آسياسيل تؤكد التزامها الكامل وتسدد جميع التزاماتها المالية للحكومة العراقية


أكدت شركة آسياسيل، اليوم الاثنين، التزامها التام بجميع واجباتها القانونية والمالية تجاه الحكومة العراقية، مشيرة إلى تسديد كامل التزاماتها المالية المترتبة ضمن اجراءات معتمدة مع الجهات الحكومية مع نهاية عام 2025.

وأوضحت الشركة في بيان، انه "لا يوجد حالياً أي التزام مالي مترتب على الشركة تجاه الدولة، وذلك في إطار التزامها المستمر بالشفافية والانضباط المالي والعمل وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها".

ويأتي هذا الالتزام، وفق البيان، "انسجاماً مع دور آسياسيل كشريك وطني مسؤول، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خزينة الدولة، وبما يعكس نموذجاً إيجابياً للشراكة الصحية والمستدامة بين القطاعين العام والخاص".

وتقدمت آسياسيل "بالشكر والتقدير إلى هيئة الإعلام والاتصالات على تعاونها المهني ودورها التنظيمي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم بيئة عمل مؤاتیة مستدامة لقطاع الاتصالات في العراق"، مجددة "التزامها بدورها كشريك وطني مسؤول، يفي بجميع التزاماته ويواصل الاستثمار في تطوير قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئاسة البرلمان تقرر استضافة محافظ البنك المركزي الاسبوع المقبل
الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية
تكليف عبد الأمير الشمري بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين
آسياسيل تؤكد التزامها الكامل وتسدد جميع التزاماتها المالية للحكومة العراقية
وزارة الداخلية: رقم الطوارئ استقبل شكاوى ومناشدات من مواطنين مقيمين في بلدان أخرى
الأمين العام لمجلس النواب يعلن إغلاق باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
أمانة بغداد: تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة تنفيذ خطة زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)
مجلس القضاء يعلن اطلاق سراح أكثر من 40 ألف مسجون بقانون العفو
رئيس مجلس النواب يجتمع برؤساء الكتل لمناقشة تشكيل اللجان النيابية
هيئة النزاهة تضبط موظفاً في وزارة الكهرباء تلقى رشوة قدرها (135) ألف دولار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك