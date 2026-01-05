آسياسيل تؤكد التزامها الكامل وتسدد جميع التزاماتها المالية للحكومة العراقية

أكدت شركة آسياسيل، اليوم الاثنين، التزامها التام بجميع واجباتها القانونية والمالية تجاه الحكومة العراقية، مشيرة إلى تسديد كامل التزاماتها المالية المترتبة ضمن اجراءات معتمدة مع الجهات الحكومية مع نهاية عام 2025.

وأوضحت الشركة في بيان، انه "لا يوجد حالياً أي التزام مالي مترتب على الشركة تجاه الدولة، وذلك في إطار التزامها المستمر بالشفافية والانضباط المالي والعمل وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها".

ويأتي هذا الالتزام، وفق البيان، "انسجاماً مع دور آسياسيل كشريك وطني مسؤول، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خزينة الدولة، وبما يعكس نموذجاً إيجابياً للشراكة الصحية والمستدامة بين القطاعين العام والخاص".

وتقدمت آسياسيل "بالشكر والتقدير إلى هيئة الإعلام والاتصالات على تعاونها المهني ودورها التنظيمي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم بيئة عمل مؤاتیة مستدامة لقطاع الاتصالات في العراق"، مجددة "التزامها بدورها كشريك وطني مسؤول، يفي بجميع التزاماته ويواصل الاستثمار في تطوير قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".