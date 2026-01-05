وزارة الداخلية: رقم الطوارئ استقبل شكاوى ومناشدات من مواطنين مقيمين في بلدان أخرى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن رقم الطوارئ 911 استقبل شكاوى ومناشدات من مواطنين مقيمين في بلدان أخرى، وفيما أشارت الى أنه أسهم بتفكيك شبكات إرهابية وعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات، أكدت تفعيل الرقم للسائحين والدبلوماسيين، حيث ذكر مدير مديرية السيطرة والاستجابة (911)، العميد رائد عبد الكريم للوكالة الرسمية، إن "المديرية نجحت في زرع ثقة المواطنين بالحكومة، وبعد مرور عام كامل على افتتاح رقم الطوارئ الموحد 911 في العراق، فهو حلقة مباشرة ورقمية وصوتية ونصية لإيصال كافة الاستغاثات وطلبات المساعدة، فضلاً عن الشكوى والاستفسارات بين ملايين العراقيين والأجهزة الأمنية والخدمية الأخرى".

وأضاف أن "رقم الطوارئ الموحد 911 لم يقتصر على المواطنين من داخل العراق، وإنما على السائحين ورجال الأعمال والدبلوماسيين والسائحين في الزيارات المليونية، حيث فعلنا لهم خدمة الاتصال الدولي التجوال ويتصلون عند الحاجة بطلب المساعدة والإستغاثة 911 في جميع محافظات العراق عند دخولهم أرض البلد، وكذلك على المواطنين العراقيين المهاجرين خارج البلد".

وتابع: "استقبلنا العديد من الشكاوى والمناشدات وطلب المساعدة للمواطنين المقيمين في بلدان أخرى عبر التطبيقات والهواتف الذكية ،مما ساهم في نقل المعلومة وتفكيك العديد من الشبكات والعصابات الإرهابية والاتجار بالبشر والمخدرات الدولية العابرة لحدود البلد".

كما لفت إلى أن "مديرية 911 حققت بعد عام من عملها طفرة نوعية وزرعت الثقة بين المواطن والحكومة بعد تيقنهم من الاستجابة لمناشداتهم وطلباتهم في جميع الأوقات صباحاً ومساء وعلى مدار 24 ساعة وبكافة اللغات"، موضحاً أن "متابعة تنفيذ هذه الشكاوى والمناشدات وكذلك سرعة الاستجابة زرعت الثقة بين المواطن والحكومة".