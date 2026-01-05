الأخبار

وزارة الداخلية: رقم الطوارئ استقبل شكاوى ومناشدات من مواطنين مقيمين في بلدان أخرى


 

 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن رقم الطوارئ 911 استقبل شكاوى ومناشدات من مواطنين مقيمين في بلدان أخرى، وفيما أشارت الى أنه أسهم بتفكيك شبكات إرهابية وعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات، أكدت تفعيل الرقم للسائحين والدبلوماسيين، حيث ذكر مدير مديرية السيطرة والاستجابة (911)، العميد رائد عبد الكريم للوكالة الرسمية، إن "المديرية نجحت في زرع ثقة المواطنين بالحكومة، وبعد مرور عام كامل على افتتاح رقم الطوارئ الموحد 911 في العراق، فهو حلقة مباشرة ورقمية وصوتية ونصية لإيصال كافة الاستغاثات وطلبات المساعدة، فضلاً عن الشكوى والاستفسارات بين ملايين العراقيين والأجهزة الأمنية والخدمية الأخرى".

وأضاف أن "رقم الطوارئ الموحد 911 لم يقتصر على المواطنين من داخل العراق، وإنما على السائحين ورجال الأعمال والدبلوماسيين والسائحين في الزيارات المليونية، حيث فعلنا لهم خدمة الاتصال الدولي التجوال ويتصلون عند الحاجة بطلب المساعدة والإستغاثة 911 في جميع محافظات العراق عند دخولهم أرض البلد، وكذلك على المواطنين العراقيين المهاجرين خارج البلد".

وتابع: "استقبلنا العديد من الشكاوى والمناشدات وطلب المساعدة للمواطنين المقيمين في بلدان أخرى عبر التطبيقات والهواتف الذكية ،مما ساهم في نقل المعلومة وتفكيك العديد من الشبكات والعصابات الإرهابية والاتجار بالبشر والمخدرات الدولية العابرة لحدود البلد".

كما لفت إلى أن "مديرية 911 حققت بعد عام من عملها طفرة نوعية وزرعت الثقة بين المواطن والحكومة بعد تيقنهم من الاستجابة لمناشداتهم وطلباتهم في جميع الأوقات صباحاً ومساء وعلى مدار 24 ساعة وبكافة اللغات"، موضحاً أن "متابعة تنفيذ هذه الشكاوى والمناشدات وكذلك سرعة الاستجابة زرعت الثقة بين المواطن والحكومة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
