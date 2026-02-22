وزارة المالية تعلن اطلاق تمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد ( 22 شباط 2026 )، إطلاق تمويلات رواتب موظفي مؤسسات الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري، مؤكدة المباشرة بإرسال التخصيصات المالية إلى الجهات المعنية تمهيداً لتوزيعها عبر المصارف المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان إن "إجراءات الصرف جاءت بعد استكمال المتطلبات الإدارية والفنية، لضمان انسيابية تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين في مختلف المحافظات".

واشارت الى أن "الدوائر والمؤسسات من المؤمل أن تباشر بصرف الرواتب تباعاً خلال الساعات المقبلة، بحسب آليات كل جهة مصرفية".