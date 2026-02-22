وزير الخارجية فؤاد حسين يَبحَثُ هاتِفياً مَعَ عباس عراقجي تَطَوُّراتِ المَسارِ التَّفاوُضي وَالمُستَجِدّات الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين، يوم الأحد الموافق 22 شباط 2026، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقچي، آخر مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب التطورات الإقليمية ذات الصلة.

وأكد الجانبان استمرار العملية التفاوضية، حيث تم تحديد يوم الخميس المقبل موعداً للجلسة القادمة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوساطة سلطنة عُمان، على أن تُعقد الجلسة في مدينة جنيف.

كما تطرق الاتصال إلى التحشيدات العسكرية في المنطقة، إذ شدد الطرفان على أن المسار الصحيح لمعالجة التحديات الراهنة يتمثل في اعتماد النهج السلمي، والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات كسبيل لتخفيف التوتر وتعزيز الاستقرار.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استمرار تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل هذه الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة.