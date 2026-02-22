اعتقال متهم مطلوب داخل أحد القطارات

تمكن فوج المهام، سرية حماية القطارات التابع لمديرية شرطة سكك الحديد، اليوم الاحد (22 شباط 2026)، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات العراقي، خلال عملية متابعة دقيقة لمعلومات المسافرين داخل أحد القطارات.

وأوضح بيان للمديرية أن القبض على المتهم جاء نتيجة جهود ميدانية مركّزة وتدقيق مستمر لمعلومات الركاب، مشيراً إلى أنه “تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه أصولياً، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون”.

وتؤكد مديرية شرطة سكك الحديد، وفقا للبيان، استمرارها في تكثيف جهودها الأمنية لضمان سلامة المسافرين ومنع أي نشاط إجرامي داخل القطارات ومحيطها.