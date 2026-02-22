الأخبار

الأحد المرتقب.. استحقاق دستوري أم تأجيل جديد في سباق الرئاسة؟


أعلنت النائب عن كتلة النهج الوطني ضحى البهادلي، اليوم الأحد ( 22 شباط 2026 )، أن جلسة مجلس النواب ستُعقد يوم الأحد المقبل في الساعة التاسعة مساء، مشيرة إلى أن جدول الأعمال لم يُحسم بعد، وما إذا كان سيتضمن انتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتكليف رئيس الوزراء.

وقالت البهادلي في تصريح صحفي إن ملامح الجلسة لا تزال غير واضحة، في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي، مبينةً أن البلاد بانتظار حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة الملفات العالقة.

وأكدت أن استمرار التعطيل لا يخدم العراق، لافتةً إلى أهمية الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية لتجنب تعقيدات داخلية أو ضغوط خارجية قد تنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي.

وحذرت البهادلي من أن أي توتر سياسي قد يفتح الباب أمام أزمات اقتصادية، مستذكرةً تجربة الحصار في تسعينات القرن الماضي، ومؤكدة أن العراق يعتمد بصورة رئيسة على صادرات النفط، ما يجعل أي تعطّل في هذا القطاع مدخلاً لأزمة مالية خانقة.

وأضافت أن إغلاق منافذ تصدير النفط أو تقييدها قد يدفع البلاد نحو وضع اقتصادي صعب، في ظل تحديات مالية قائمة ومعاناة معيشية يشعر بها المواطنون.

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خطوة دستورية أساسية تمهد لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. إلا أن الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الكتل عطّلا هذا المسار خلال الفترة الماضية، ما أبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة بين الحسم أو استمرار التأجيل.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
