الأحد المرتقب.. استحقاق دستوري أم تأجيل جديد في سباق الرئاسة؟

أعلنت النائب عن كتلة النهج الوطني ضحى البهادلي، اليوم الأحد ( 22 شباط 2026 )، أن جلسة مجلس النواب ستُعقد يوم الأحد المقبل في الساعة التاسعة مساء، مشيرة إلى أن جدول الأعمال لم يُحسم بعد، وما إذا كان سيتضمن انتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتكليف رئيس الوزراء.

وقالت البهادلي في تصريح صحفي إن ملامح الجلسة لا تزال غير واضحة، في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي، مبينةً أن البلاد بانتظار حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة الملفات العالقة.

وأكدت أن استمرار التعطيل لا يخدم العراق، لافتةً إلى أهمية الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية لتجنب تعقيدات داخلية أو ضغوط خارجية قد تنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي.

وحذرت البهادلي من أن أي توتر سياسي قد يفتح الباب أمام أزمات اقتصادية، مستذكرةً تجربة الحصار في تسعينات القرن الماضي، ومؤكدة أن العراق يعتمد بصورة رئيسة على صادرات النفط، ما يجعل أي تعطّل في هذا القطاع مدخلاً لأزمة مالية خانقة.

وأضافت أن إغلاق منافذ تصدير النفط أو تقييدها قد يدفع البلاد نحو وضع اقتصادي صعب، في ظل تحديات مالية قائمة ومعاناة معيشية يشعر بها المواطنون.

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خطوة دستورية أساسية تمهد لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. إلا أن الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الكتل عطّلا هذا المسار خلال الفترة الماضية، ما أبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة بين الحسم أو استمرار التأجيل.