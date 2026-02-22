حملات أمنية في البصرة تغلق 5 مطاعم مخالفة وتوقف 50 شخصاً بتهمة الإفطار العلني

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد ( 22 شباط 2026 )، بأن محافظة البصرة شهدت حملات أمنية واسعة نفّذتها القوات الامنية في الأماكن العامة.

وقال المصدر إنه "حملات امنية أسفرت عن إغلاق خمسة مطاعم مخالفة وضبط50 شخصاً". وأضاف أن "هذه الحملات والاعتقالات جاءت بتهمة الإفطار العلني خلال ساعات النهار".

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على الالتزام بالتعليمات المحلية وحفظ النظام العام، وسط تأكيدات أمنية بأن الحملات ستستمر لضمان احترام القوانين والتقاليد الاجتماعية في المحافظة.