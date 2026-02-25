حالة الطقس: أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار متفرقة في المنطقة الشمالية كما تتساقط الثلوج فوق اقسامها الجبلية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية مثيرة للغبار خاصة في اقسامها الغربية وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

كما ذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 14، أربيل 17، السليمانية 18، نينوى 19، كركوك 20، صلاح الدين والأنبار 23، ديالى وواسط 24، بغداد وميسان والمثنى 25، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية والبصرة 26، ذي قار 27".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط للأمطار في المنطقة الشمالية، كما تتساقط الثلوج فوق اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

كذلك لفت إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط الامطار في المنطقة الشمالية كما تتساقط الثلوج فوق اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".

فيما أوضح البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".