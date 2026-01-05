الأمين العام لمجلس النواب يعلن إغلاق باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن الأمين العام لمجلس النواب، صفوان الجرجري، اليوم الاثنين، غلق باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث ذكر الجرجري في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تم غلق باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم الاثنين "، مشيراً الى أن "أكثر من 44 شخصاً حتى الآن رشحوا لمنصب رئيس الجمهورية وسنعلن عن الأسماء لاحقاً"، وتابع، أن "الديمقراطي الكردستاني قدم مرشحه فؤاد حسين، فيما قدم الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه نزار آميدي".



