الأخبار

وزارة التربية تعلن مواعيد الامتحانات العملية للمراحل الدراسية كافة


 

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن مواعيد الامتحانات العملية للمراحل الدراسية كافة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزارة التربية - المديرية العامة للتقويم والامتحانات، أعلنت عن مواعيد أداء الطلبة الامتحانات العملية للمواد: (الرياضة، النشيد، الموسيقى، والرسم) قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية، وحسب ساعات الدروس المقررة".

وأضاف، ان "امتحانات المرحلتين المتوسطة والإعدادية ستجري من قبل اللجان الامتحانية المختصة، فيما سيقوم المعلم المختص للدراسة الابتدائية بأداء الامتحان لتلاميذه حصراً، مع الحرص على عدم دمج الامتحانات العملية مع مواعيد امتحانات نصف السنة أو نهاية السنة، لضمان دقة التقييم وجودة الأداء التربوي".

يذكر ان اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت في وقت سابق، مواعيد امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية والتي ستكون يوم الأحد الموافق 25 / 1 / 2026، أما الدراسة الثانوية، فستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 20 / 1 / 2026".

 

Image 1 of 1

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس مجلس النواب يجتمع برؤساء الكتل لمناقشة تشكيل اللجان النيابية
هيئة النزاهة تضبط موظفاً في وزارة الكهرباء تلقى رشوة قدرها (135) ألف دولار
محكمة جنايات النجف الأشرف: الإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات
وزارة النفط: إنجاز حفر واستصلاح 237 بئراً نفطية خلال عام 2025
وزارة التربية تعلن مواعيد الامتحانات العملية للمراحل الدراسية كافة
محافظة بغداد: إصدار الأوامر الإدارية لتعيينات العقود وتوزيعهم نهاية الشهر الحالي
حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونية
التقاعد العامة تعلن إكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للشهر الحالي
الاتحاد الوطني: ندعو الحزب الديمقراطي لتغيير فلسفة "الأخ الأكبر" وإشراكنا في القرار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك