وزارة التربية تعلن مواعيد الامتحانات العملية للمراحل الدراسية كافة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن مواعيد الامتحانات العملية للمراحل الدراسية كافة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزارة التربية - المديرية العامة للتقويم والامتحانات، أعلنت عن مواعيد أداء الطلبة الامتحانات العملية للمواد: (الرياضة، النشيد، الموسيقى، والرسم) قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية، وحسب ساعات الدروس المقررة".

وأضاف، ان "امتحانات المرحلتين المتوسطة والإعدادية ستجري من قبل اللجان الامتحانية المختصة، فيما سيقوم المعلم المختص للدراسة الابتدائية بأداء الامتحان لتلاميذه حصراً، مع الحرص على عدم دمج الامتحانات العملية مع مواعيد امتحانات نصف السنة أو نهاية السنة، لضمان دقة التقييم وجودة الأداء التربوي".

يذكر ان اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت في وقت سابق، مواعيد امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية والتي ستكون يوم الأحد الموافق 25 / 1 / 2026، أما الدراسة الثانوية، فستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 20 / 1 / 2026".