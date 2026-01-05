التقاعد العامة تعلن إكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للشهر الحالي

أعلنت هيئة التقاعد، اليوم الاثنين، إكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين للشهر الحالي، فيما أشارت الى أن عدد القيود بلغ 6729 قيداً، حيث ذكر معاون رئيس الهيئة، حسام عبد الستار للوكالة الرسمية إنه "بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي وضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة، أكملت الهيئة إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر كانون الثاني 2026". كما لفت الى ان "عدد القيود بلغ (6729) قيداً"، داعياً المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية الى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم".



