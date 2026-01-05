الكهرباء تنفي تقليص تجهيز الطاقة بمعدل "ساعة واحدة" يومياً بسبب انقطاع الغاز الإيراني

نفت وزارة الكهرباء تصريحا منسوبا إلى وزيرها زياد علي فاضل بشأن تجهيز الطاقة، مؤكدة أن نحو 70 بالمئة من إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يعتمد على الوقود المحلي.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان إن "ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من تصريح منسوب إلى وزير الكهرباء، يفيد بأن تجهيز الطاقة الكهربائية سيكون بمعدل (ساعة واحدة) يوميًا بسبب انقطاع الغاز الإيراني، عارٍ عن الصحة".

وأضاف: "نحو 70 بالمئة من إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يعتمد على الوقود المحلي، ولا صحة لما أُشيع بهذا الشأن".